Российские миротворцы должны поддерживать мир в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) до определения статуса этой территории. Об этом заявил на пресс-конференции президент ПМР Вадим Красносельский, комментируя призывы Кишинева к замене военных на миссию гражданских наблюдателей, передает ТАСС.

Политик напомнил, что миссия гражданских наблюдателей не смогла предотвратить военную агрессию со стороны Молдавии 19 июня 1992 года. По его словам, гражданская миссия даже не написала какого-то отчета о начале боевых действий, она просто самоликвидировалась.

В конце июля президент Молдавии Майя Санду призвала выдворить российские войска из Приднестровья. По ее словам, если найдется решение, как выдворить их из ПМР мирным путем, возможно, «появится и геополитическое окно возможностей».

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что Россия якобы может «направиться в Молдавию и Румынию» после Украины, если США окончательно прекратят оказывать помощь Киеву. Однако премьер-министр Молдавии Дорин Речан после этого заявил, что власти не видят военной угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что президент Майя Санду очень активна в международной и европейской среде и заботится о том, чтобы республика «перешла в безопасное место». Цель страны — войти в Евросоюз, где «царят мир, безопасность и процветание».

Ранее в Молдавии лишили гражданства пятерых жителей Приднестровья за службу в армии РФ.