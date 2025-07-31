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Президент Молдавии призвала выдворить российские войска из Приднестровья

Санду заявила о необходимости выдворить армию РФ из ПМР мирным путем
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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что может избавиться от российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) мирным путем. Об этом политик рассказала изданию Newsmaker.

По ее словам, если найдется решение, как выдворить российских военных из ПМР мирным путем, возможно, «появится и геополитическое окно возможностей».

Политик добавила, что реальные мирные переговоры по завершению конфликта на Украине могут поспособствовать решению вопроса о выводе российских военных с территории Молдавии.

Контингент российских миротворцев находится на территории ПМР с 1992 года. Военные были направлены туда для урегулирования конфликта в Приднестровье между властями непризнанного образования и властями в Кишиневе.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что Россия якобы может «направиться в Молдавию и Румынию» после Украины, если США окончательно прекратят оказывать помощь Киеву. Однако премьер-министр Молдавии Дорин Речан после этого заявил, что власти не видят военной угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что президент Майя Санду очень активна в международной и европейской среде и заботится о том, чтобы республика «перешла в безопасное место». Цель страны — войти в Евросоюз, где «царят мир, безопасность и процветание».

Ранее в Молдавии лишили гражданства пятерых жителей Приднестровья за службу в армии РФ.

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