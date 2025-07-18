Санду лишила гражданства пятерых жителей Приднестровья за службу в российской группе войск

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей страны за службу в Оперативной группе российских войск (ОГРВ). Об этом заявил ее пресс-секретарь Игорь Захаров, пишет ТАСС.

Они проходят службу в группе российских войск, размещенных в Приднестровье. Молдавского гражданства были лишены Эдуард Мокусей (1974 г.р.), Николай Овсов (1986 г.р.), Александр Приходченко (1976 г.р.), Андрей Саблицов (1982 г.р.) и Денис Стефанов (1981 г.р.).

Данное решение было принято на основании закона, который гласит о праве государства лишать гражданства человека, служившего в иностранной армии.

До этого руководитель Центра изучения миротворчества Приднестровского государственного университета Елена Бобкова сообщила, что проводимые в Молдавии институциональные преобразования свидетельствуют о подготовке Кишинева к войне.

Эксперт подчеркнула, что молдавская армия интенсивно проводит военные учения совместно с иностранными подразделениями, в том числе государств Североатлантического альянса. Во время них проводятся боевые стрельбы с применением артиллерии и бронированной техники.

Ранее стало известно о несогласии молдаван с политикой Санду в отношении России.