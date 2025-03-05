Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Молдавии отверг угрозу военного вторжения со стороны России

Премьер Речан: Молдавия не видит, как Россия может достичь ее военным путем
close
Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Молдавские власти не видят военной угрозы со стороны России, заявил премьер-министр республики Дорин Речан на брифинге в Кишиневе. Его цитирует РИА Новости.

«На данном этапе мы не видим, как Россия может достичь Молдавию военным путем. Вы заметили, что президент Майя Санду очень активна в международной и европейской среде, и, соответственно, она заботится о том, чтобы мы перешли в безопасное место», — сказал политик.

Он подчеркнул, что цель Молдавии — войти в Евросоюз, где «царят мир, безопасность и процветание».

2 марта издание Europe 1 сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы может «направиться в Молдавию и Румынию» после Украины, если США окончательно прекратят оказывать помощь Киеву.

По мнению Макрона, отсутствие гарантий безопасности для Украины со стороны США при заключении соглашения о мире может свести к минимуму «геостратегический потенциал сдерживания в отношении России, Китая и других стран».

Ранее власти Молдавии сообщили о переговорах с США о сохранении USAID.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами