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Макрон пугает Европу, утверждая, что Россия готовится к захвату Молдавии и Румынии

Макрон: Россия отправится Молдавию и Румынию, если США не будут помогать Киеву
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия якобы может «направиться в Молдавию и Румынию» после Украины, если США окончательно прекратят оказывать помощь Киеву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Europe 1.

«(Россия. – прим. ред.) наверняка направится в Молдавию, а возможно, и дальше, в Румынию (если США откажутся от помощи Украине – прим. ред.)», — утверждает он.

Возможный уход США с Украины «не в их интересах», считает французский президент. Он добавил, что то, что Соединенные Штаты сделали за последние три года в контексте помощи Украине, «полностью соответствует их дипломатическим и военным традициям».

По мнению Макрона, отсутствие гарантий безопасности для Украины со стороны США при заключении соглашения о мире может свести к минимуму «геостратегический потенциал сдерживания в отношении России, Китая и других стран исчез бы в тот же день».

До этого Макрон говорил, что французский ядерный зонтик над странами Европы сделает Францию сильнее.

В случае вывода американских войск из Европы Франция может разместить в Германии свои истребители с ядерным оружием. Таким образом Париж готов предоставить Евросоюзу свой ядерный щит. От кого собирается защищаться Европа, получится ли у нее создать обороноспособную структуру без США и при чем тут «Три мушкетера» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Германии признали необходимость в восстановлении отношений с Россией.

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