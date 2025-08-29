На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае рассказали о необычном решении Путина после саммита на Аляске

Baijiahao: Путин сделал неожиданный шаг, отправив самолет в Китай после Аляски
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент России Владимир Путин после саммита на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом не позвонил председателю КНР Си Цзиньпину, но позже отправил в Пекин спецборт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Как отмечается в материале, российский президент после саммита на Аляске 15 августа связался с более чем десятью главами государств.

На Западе были удивлены решением главы российского государства не связываться с главой КНР, сообщает издание.

«Этот шаг может показаться необычным, но на самом деле он был тщательно продуманным дипломатическим сигналом», — говорится в сообщении издания.

26 августа в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина с Володиным. Сообщалось, что в ходе переговоров стороны затронули вопросы расширения межпарламентского диалога и укрепления партнерства в ключевых областях, включая экономику, безопасность, туризм, культуру, образование и науку.

Володин заявлял, что Россия и Китай выстраивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие на фоне различных вызовов и угроз.

По его словам, главная задача санкций и торговых войн — помешать развитию России и Китая.

Ранее в Белом доме объяснили, почему США не наказывают Китай доппошлинами за торговлю с РФ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами