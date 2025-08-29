В Китае рассказали о необычном решении Путина после саммита на Аляске

Baijiahao: Путин сделал неожиданный шаг, отправив самолет в Китай после Аляски

Президент России Владимир Путин после саммита на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом не позвонил председателю КНР Си Цзиньпину, но позже отправил в Пекин спецборт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Как отмечается в материале, российский президент после саммита на Аляске 15 августа связался с более чем десятью главами государств.

На Западе были удивлены решением главы российского государства не связываться с главой КНР, сообщает издание.

«Этот шаг может показаться необычным, но на самом деле он был тщательно продуманным дипломатическим сигналом», — говорится в сообщении издания.

26 августа в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина с Володиным. Сообщалось, что в ходе переговоров стороны затронули вопросы расширения межпарламентского диалога и укрепления партнерства в ключевых областях, включая экономику, безопасность, туризм, культуру, образование и науку.

Володин заявлял, что Россия и Китай выстраивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие на фоне различных вызовов и угроз.

По его словам, главная задача санкций и торговых войн — помешать развитию России и Китая.

