Филиппо: угрозы фон дер Ляйен раскрыли планы по подрыву мирных усилий по Украине

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отношении России свидетельствуют о намерениях сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы», — написал политик.

Филиппо уверен, что Евросоюз заинтересован в затягивании конфликта ради погружения Европы в хаос.

Накануне глава Еврокомиссии сообщила о прогрессе в работе над механизмом использования замороженных российских активов в интересах Украины, при том, что Москва неоднократно квалифицировала заморозку своих активов как воровство.

Кроме того, Фон дер Ляйен анонсировала скорое введение 19-го пакета санкций, направленных против России. По словам главы Еврокомиссии, перечень ограничительных мер будет готов в начале сентября.

Ранее вице-премьер Италии предупредил Европу о бесперспективности войны с Россией.