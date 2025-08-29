На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции раскрыли, что кроется за угрозами фон дер Ляйен в адрес России

Филиппо: угрозы фон дер Ляйен раскрыли планы по подрыву мирных усилий по Украине
true
true
true
close
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отношении России свидетельствуют о намерениях сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы», — написал политик.

Филиппо уверен, что Евросоюз заинтересован в затягивании конфликта ради погружения Европы в хаос.

Накануне глава Еврокомиссии сообщила о прогрессе в работе над механизмом использования замороженных российских активов в интересах Украины, при том, что Москва неоднократно квалифицировала заморозку своих активов как воровство.

Кроме того, Фон дер Ляйен анонсировала скорое введение 19-го пакета санкций, направленных против России. По словам главы Еврокомиссии, перечень ограничительных мер будет готов в начале сентября.

Ранее вице-премьер Италии предупредил Европу о бесперспективности войны с Россией.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами