Глава Еврокомиссии анонсировала введение 19-го пакета санкций против России

Фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций против РФ будет готов в начале сентября
Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября. Ее слова приводит ТАСС.

«Пока боевые действия продолжаются, мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября», — заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что европейские лидеры продолжат оказывать дипломатическое и экономическое давление на страну.

До этого сообщалось, что Европейский союз (ЕС) после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа решил продолжить оказывать санкционное давление на РФ.

В свою очередь украинский лидер после консультаций с Трампом и лидерами ЕС заявил, что при отказе России от трехсторонних переговоров с участием Киева необходимо будет ввести дополнительные санкции.

Ранее Зеленский ввел санкции против разработчиков БПЛА из трех стран.

