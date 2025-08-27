Войны против России в исторической перспективе никогда не приносили успеха агрессорам. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью порталу Sussidiario.net, призвав европейских политиков сосредоточиться на дипломатии, а не на военных решениях.

Глава минтранса Италии подверг критике подход некоторых европейских правительств и брюссельских чиновников, которые, по его словам, чрезмерно сосредоточены на военных аспектах вместо дипломатических усилий. Сальвини поддержал позицию папы Римского Льва XIV, выступающего за мирное урегулирование конфликтов.

«Следует прислушаться к папе Льву XIV и вложить силы в дипломатию, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего», — заявил вице-премьер.

22 августа политолог Владимир Джаралла заявил, что Европа всячески пытается склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, поскольку пытается воплотить свою «влажную мечту» о войне с Россией. Однако сил на эти боевые действия у Брюсселя нет, поэтому он хочет делать это руками американцев.

Ранее немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне.