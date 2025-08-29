В Госдуме рассказали, чем уникален визит Путина в Китай

Визит российского президента в Китай впервые за долгое время продлится четыре дня, что свидетельствует о насыщенной программе. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Четыре дня для официального государственного визита — это достаточно долго. Подобные поездки у российского президента бывают редко, а потому можно сделать вывод, что повестка дня будет действительно насыщенной», — сказал депутат.

Он отметил, что Путин также примет участие в саммите ШОС, на полях которого могут состояться встречи с представителями других членов организации.

«В ходе встреч российской и китайской делегаций будут обсуждаться двусторонние отношения и развитие экономических и торговых связей, а также международная повестка. И я думаю, что вопросов будет много, учитывая такой длительный визит», — заключил Чепа.

Президент России Владимир Путин направится в Китай с официальным визитом, который продлится четыре дня с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки лидер РФ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее в Китае заявили о неожиданном подарке Путина.