На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, чем уникален визит Путина в Китай

Депутат Чепа: Путин проведет в КНР четыре дня, это редкий случай
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Визит российского президента в Китай впервые за долгое время продлится четыре дня, что свидетельствует о насыщенной программе. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Четыре дня для официального государственного визита — это достаточно долго. Подобные поездки у российского президента бывают редко, а потому можно сделать вывод, что повестка дня будет действительно насыщенной», — сказал депутат.

Он отметил, что Путин также примет участие в саммите ШОС, на полях которого могут состояться встречи с представителями других членов организации.

«В ходе встреч российской и китайской делегаций будут обсуждаться двусторонние отношения и развитие экономических и торговых связей, а также международная повестка. И я думаю, что вопросов будет много, учитывая такой длительный визит», — заключил Чепа.

Президент России Владимир Путин направится в Китай с официальным визитом, который продлится четыре дня с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки лидер РФ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее в Китае заявили о неожиданном подарке Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами