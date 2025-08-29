В Европе допустили «более активную помощь» Украине для продолжения конфликта

Sky News: ЕС не исключает более активной помощи Киеву для продолжения конфликта

Страны Европы не исключают увеличения помощи Украине в целях продолжения военного конфликта. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на аналитика по вопросам безопасности и обороны Майкла Кларка.

«Альтернативой (гарантиям безопасности Украине – «Газета.Ru») является отсутствие мирного соглашения и «более активное участие Европы в оказании помощи Украине в продолжении войны»», — говорится в сообщении телеканала.

Европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждается на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения воспринимают как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

США дистанцируются от обсуждения, отмечает Politico. Вашингтон исключает отправку наземных войск и готов ограничиться предоставлением разведданных.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.