Европа обсуждает создание буферной зоны на Украине. Глубина — до 40 км, контингент — до 60 тыс. миротворцев

Европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждается на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения воспринимают как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями.

Идея буферной зоны рассматривается в Европе как одно из нескольких предложений в рамках будущего мирного соглашения. Она обсуждается параллельно с другими вариантами урегулирования и вызывает разногласия внутри НАТО и среди партнеров Украины, сообщает Politico.

Буферная зона

Пять европейских дипломатов сообщили изданию, что идея рассматривается в рамках сценариев послевоенного урегулирования или возможного режима прекращения огня. Окончательные параметры буферной зоны остаются неясными: официальные лица расходятся во мнениях о ее глубине и условиях патрулирования.

Украина пока не дает согласия на подобные планы, считая их равносильными территориальным уступкам.

США дистанцируются от обсуждения, отмечает Politico. Вашингтон исключает отправку наземных войск и готов ограничиться предоставлением разведданных.

Россия, в свою очередь, заявляла о намерении создать буферные зоны вдоль границы, чтобы увеличить дистанцию между своей территорией и украинскими средствами поражения. Конкретных деталей таких инициатив пока не представлено.

Численность контингента

По оценкам источников, для патрулирования зоны потребуется от 4 тыс. до 60 тыс. военнослужащих. Ожидается, что основу контингента могут составить военные силы Великобритании и Франции, которые активно продвигают эту инициативу. Польша и Германия не готовы направлять войска, опасаясь ослабления восточного фланга НАТО. Эстония, напротив, заявила о готовности выделить часть своего контингента.

Внутри альянса обсуждается двойная функция возможных сил: патрулирование демилитаризованной зоны и обучение украинских военных.

Вопрос численности и структуры контингента остается открытым. Союзники воздерживаются от публичных заявлений, ожидая деталей о правилах применения силы и механизмах реагирования на возможную эскалацию со стороны России, пишет Politico.

«Хватаются за соломинку»

Ряд экспертов и политиков скептически оценивают европейскую инициативу. Бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и вопросам НАТО Джим Таунсенд, работавший при администрации Барака Обамы, назвал ее «хватанием за соломинку», подчеркнув, что российское руководство не воспринимает европейские силы как фактор сдерживания.

«Если они думают, что пара британских и французских наблюдателей удержит Россию от вторжения, они ошибаются», — заявил Таунсенд.

Некоторые союзники внутри НАТО предупреждают, что буферная зона может не снизить, а усилить риски для украинских городов. Польша выразила обеспокоенность тем, что переброска войск в эту зону ослабит ее собственную безопасность. Германия якобы также отказалась участвовать в этой инициативе.

Официальные лица избегают прямых сравнений с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореями, чаще упоминая аналогию с разделом Германии во времена Холодной войны.

Роль США

Вашингтон сохраняет осторожную позицию. По данным источников, Пентагон готов ограничиться предоставлением спутниковой разведки и авиационной поддержки. В американском минобороны считают, что участие США в гарантиях безопасности Украины должно быть минимальным.

Европейским коллегам Пентагон уже сообщил, что американские войска не будут направлены на территорию Украины.

Европейские дипломаты подчеркивают, что именно США обладают достаточными возможностями спутникового наблюдения для контроля выполнения возможного перемирия. Союзники ожидают ясности от Вашингтона о масштабе его вовлеченности. Один из чиновников охарактеризовал переговоры как «танец», где каждая сторона ждет, пока Пентагон обозначит границы своего участия.

Окончательного решения по поводу буферной зоны на Украине пока нет. Обсуждения ведутся неформально и не поднимались на официальных совещаниях НАТО.