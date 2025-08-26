В Совфеде оценили состояние переговоров между РФ и Украиной

Сенатор Климов призвал не ждать прорывных шагов в рамках переговоров по Украине

Прорывных и быстрых решений в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине ждать не стоит, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов. Сенатор прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Он отметил, что небольшой прогресс в переговорном процессе возможен, но только при выполнении одного условия. Речь идет о согласии Киева на работу в рамках специализированных групп, создать которые Москва предложила на последней встрече в Стамбуле.

«Если участники переговорного процесса со стороны Киева перейдут на работу через специализированные группы, то тогда будет некая подвижка, хотя бы на уровне этих специализированных групп», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время этого процесса не наблюдается.

Также остается неизвестным, будут ли западные страны принуждать Украину к активизации переговорного процесса с РФ. По словам Климова, прозвучавшие во время встречи в Вашингтоне предложения пока не получили никакого развития.

«Общий вывод такой: я быстрых прорывных решений не жду и признаков их пока не наблюдаю, но какие-то небольшие шаги могут быть», — резюмировал сенатор.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Встреча продлилась около часа, при этом стороны договорились осуществить новый обмен пленными военнослужащими. Кроме того, представители Москвы предложили создать три рабочие группы по разрешению конфликта. Делегация Киева пообещала рассмотреть эту инициативу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, получали ли от украинской стороны сигналы по срокам нового раунда переговоров.