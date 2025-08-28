На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Италии Таяни сообщил о кадровых перестановках в ведомстве

Глава МИД Италии объявил, что посол в России получит должность в министерстве
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщил о кадровых перестановках в ведомстве. По его словам, Чечилия Пиччони покидает пост посла Италии в России и переходит на новую должность в министерстве, пишет РИА Новости.

«Мы провели ряд назначений. Нынешний посол в Москве Чечилия Пиччони будет генеральным секретарем МИД по политическим вопросам», — отметил Таяни в ходе пресс-конференции, посвященной реорганизации министерства.

Пиччони была назначена послом в России летом 2024 года. До этого она занимала должность заместителя руководителя секретариата главы МИД Италии.

В начале августа министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа в связи с антироссийской кампанией, развернувшейся в информационном пространстве Италии. В ходе встречи дипломату было заявлено, что антироссийская деятельность прессы способствует усугублению кризиса в двусторонних отношениях.

Ранее вице-премьер Италии предупредил Европу о бесперспективности войны с Россией.

