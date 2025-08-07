Временного поверенного в делах Италии вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа из-за антироссийской кампании в информационном пространстве республики. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении уточняется, что дипломата вызвали 5 августа.

«Джованни Скопа [вызвали] в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России», — говорится в тексте.

Во время встречи временному поверенному в делах Италии в РФ было заявлено, что антироссийская деятельность прессы способствует усугублению кризиса в двусторонних отношениях между странами. То же касается «русофобских выпадов» журналистов, которые со своей стороны поддерживают итальянские правящие круги.

Как отметили в МИД, именно в такой тяжелой атмосфере стала возможна отмена концерта дирижера Валерия Гергиева, который должен был состояться в городе Казерте.

В ведомстве добавили, что попытки представить Россию как врага не отвечают коренным интересам жителей Италии и противоречат многолетней традиции дружбы между народами двух стран.

