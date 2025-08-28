На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Украина отвергла претензии России на неосвобожденные территории Донбасса

Hill: Украина хочет, чтобы РФ отказалась от неосвобожденных территорий Донбасса
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украина хочет, чтобы Россия отказалась от претензий на те территории Донбасса, которые она еще не контролирует. Об этом заявил заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Эндрю Д'Аньери, его слова приводит американская газета The Hill.

Как пишет газета, украинский лидер Владимир Зеленский отверг идею вывода войск из ДНР, одновременно показав готовность заморозить линии фронта, «фактически передав части страны под бессрочный контроль России».

«По словам Д'Аниери, в рамках такой договоренности Украина также хочет, чтобы Россия отказалась от своих претензий на… украинские территории за пределами тех, которые она в настоящее время (контролирует – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает Hill, Украина также призвала к развертыванию международного контингента по безопасности, который должен был стать сопроводительным гарантом любого мирного соглашения.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ВС России продолжат наступление в зоне спецоперации предстоящей осенью и зимой. В то же время он затруднился выделить приоритетные направления наступления, поскольку первостепенная задача для России – обеспечение безопасности собственных территорий. ВС РФ везде будут продвигаться вперед, подчеркнул депутат.

Ранее профессор предрек появление войск НАТО на Украине и без одобрения США.

Переговоры о мире на Украине
