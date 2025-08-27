Профессор предрек появление войск НАТО на Украине и без одобрения США

Силы НАТО могут быть отправлены на Украину без одобрения со стороны США. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«В течение нескольких месяцев европейская военная коалиция, скорее всего, отрастит хребет и развернет силы НАТО на Украине вне зависимости от того, что скажет Белый дом», — предположил эксперт.

По мнению Малинена, такое развитие событий станет началом третьей мировой войны. Избежать этого можно лишь скорейшим разгромом ВСУ и действующей на Украине власти, считает он.

До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила за «надежные» гарантии безопасности для Украины с присутствием западных миротворцев на территории республики. По ее словам, западные миротворцы должны быть «хорошо оснащены и способны защитить себя». В связи с этим недостаточно просто следить за соблюдением режима прекращения огня, считает глава дипломатии ЕС.

Ранее Зеленский анонсировал «активные операции» против России.