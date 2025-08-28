На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрона обвинили в попытках сорвать заключение сделки по Украине между РФ и США

AgoraVox: Макрон пытается помешать заключению сделки между Россией и США
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать США и России заключить сделку по Украине. Об этом пишет портал AgoraVox.

В материале говорится, что у французского лидера есть навязчивая идея создать европейские войска.

«[Эта идея] с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между Россией и США. Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку», — отметили авторы публикации.

19 августа президент Франции дал интервью для телеканала LCI и в ходе него назвал российского лидера Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». Макрон призвал европейские страны «не быть наивными» перед лицом России, которая якобы будет оставаться дестабилизирующей силой еще долгое время. По словам главы республики, Путин якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

Позже ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он предположил, что Макрону бывает неудобно по ночам из-за своих высказываний в адрес Москвы.

Ранее в Государственной думе ответили Макрону на слова об угрозе со стороны России.

