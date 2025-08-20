На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили Макрону на слова об угрозе со стороны России

Депутат Колесник: Макрон говорит об угрозе от России, но поставляет оружие ВСУ
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет об угрозе со стороны России, но продолжает поставлять оружие Украине, что делает его слова лицемерными. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он напомнил, что у Москвы и Парижа были хорошие отношения со времен СССР. Макрон, по его словам, стал «неприятным исключением».

«Он оружие и ракеты Украине поставлял, угрозы в сторону России постоянно делал. Мы никогда не угрожали, только контрмеры принимали. Хочется сказать, чья бы корова мычала, а его бы молчала», — заявил Колесник.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». Он призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, которая якобы будет дестабилизирующей силой еще долгое время. Он утверждает, что президент Владимир Путин якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

Ранее Захарова одной фразой оценила встречу Трампа с лидерами ЕС.

