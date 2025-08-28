Вэнс назвал Украину при Байдене «странной денежной ямой»

Администрация экс-президента Джо Байдена выдавала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому деньги без какой-либо реальной цели и дипломатии, республика была похожа на «денежную яму». Об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в беседе с USA Today.

Он заявил, что Украина в период президентства Байдена «была похожа на странную денежную яму», куда Вашингтон направлял деньги для ликвидации проблемы, не имея при этом реального плана по ее решению.

«Без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов», — сказал Вэнс.

25 августа Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты продают оружие НАТО, и все расходы за конфликт легли на европейских союзников Киева.

Ранее в Турции объяснили угрозу Трампа выйти из урегулирования конфликта на Украине.