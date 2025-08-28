В Турции объяснили угрозу Трампа выйти из урегулирования конфликта на Украине

Угроза президента США Дональда Трампа прекратить работу по урегулированию конфликта на Украине является инструментом давления на Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политолог Энгин Озер.

По его словам, полный отказ Вашингтона от роли посредника в урегулировании конфликта Москвы и Киева исключен, однако частичный – возможен. В таком случае США временно переключат внимание на другие кризисы в мире, считает эксперт.

Угроза Трампа является «прямым сигналом администрации Зеленского вести дипломатию, исходя из реалий на фронте», подчеркнул Озер.

«Фактически стороны вступили в период, как никогда близкий к миру, и процесс движется в этом направлении», — констатировал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести санкции, пошлины или выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине. Трамп добавил, что он знает настрой как России, так и Украины. По его словам, в данном вопросе нужны усилия обеих сторон.

Ранее эксперт оценил угрозу Трампа начать экономическую войну с Россией.