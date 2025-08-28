На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции объяснили угрозу Трампа выйти из урегулирования конфликта на Украине

Политолог Озер объяснил угрозу Трампа выйти из урегулирования давлением на Киев
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Угроза президента США Дональда Трампа прекратить работу по урегулированию конфликта на Украине является инструментом давления на Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политолог Энгин Озер.

По его словам, полный отказ Вашингтона от роли посредника в урегулировании конфликта Москвы и Киева исключен, однако частичный – возможен. В таком случае США временно переключат внимание на другие кризисы в мире, считает эксперт.

Угроза Трампа является «прямым сигналом администрации Зеленского вести дипломатию, исходя из реалий на фронте», подчеркнул Озер.

«Фактически стороны вступили в период, как никогда близкий к миру, и процесс движется в этом направлении», — констатировал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести санкции, пошлины или выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине. Трамп добавил, что он знает настрой как России, так и Украины. По его словам, в данном вопросе нужны усилия обеих сторон.

Ранее эксперт оценил угрозу Трампа начать экономическую войну с Россией.

