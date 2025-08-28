В Италии обсуждают идею отправки саперов на Украину

Итальянские власти рассматривают возможность отправки саперов на Украину. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По информации издания, инициативу поддержали премьер-министр Джорджа Мелони, а также вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини. Вопрос планируют обсудить на заседании совета министров.

При этом отмечается, что Мелони и Сальвини выступают против отправки итальянских военных в зону конфликта и не хотят присоединяться к «коалиции желающих». Отправка саперов в этом случае рассматривается как компромиссный вариант.

До этого Румыния отправила на Украину более 20 пакетов военной помощи и находится в постоянном контакте с Киевом, обсуждая дальнейшие военные поставки. По словам румынского министра обороны Иону Моштяну, данные об этой помощи засекречены решением Высшего совета национальной обороны Румынии.

Ранее посольство РФ в Бельгии прокомментировало планы об отправке Украине истребителей F-16.