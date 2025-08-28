На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент США прокомментировал перепалку с Зеленским в Белом доме

Вэнс назвал полезной для американцев перепалку с Зеленским в Белом доме
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал полезной для американцев перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским, произошедшую в феврале в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он рассказал в интервью USA Today.

По его словам, между США и Украиной есть множество точек соприкосновения, но иногда между странами возникают некоторые разногласия.

Вице-президент также рассказал, что его беспокоит в американско-украинских отношениях.

«Что меня всегда действительно беспокоило в этих отношениях, так это не столько украинцы, сколько американская сторона, в частности, демократическая администрация (экс-президента США) Джо Байдена», — отметил Вэнс.

По его словам, во время работы предыдущей администрации Зеленскиейприезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов «без какой-либо реальной цели, без какой-либо реальной дипломатии, без какого-либо реального понимания того, что мы (США) собирались купить на эти сотни миллиардов долларов».

Вэнс добавил, что у администрации Байдена не было плана, как положить конец российско-украинскому конфликту.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в перепалку во время брифинга перед встречей в Белом доме.

Ранее Белый дом разместил в TikTok видео ссоры Трампа и Зеленского

