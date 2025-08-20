На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом разместил в TikTok видео ссоры Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал видео в TikTok с перепалкой Трампа и Зеленского
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Белый дом в своем официальной аккаунте в соцсети TikTok опубликовал видео с перепалкой президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла в Овальном кабинете в феврале. Видео доступно в соцсети.

В видеоролик, опубликованный Белым домом, включили слова Трампа с его февральской перепалки с Зеленским, где президент США заявил, что у Киева «нет карт» в рукаве.

20 августа Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok.

В начале апреля, когда Трамп объявил о продлении работы TikTok в США, его администрация заключила соглашение с китайской компанией ByteDance, согласно которому TikTok в Соединенных Штатах должен был стать новой компанией под контролем большинства американских инвесторов. Однако после того как Трамп ввел высокие тарифы на товары из других стран, ByteDance сообщила Белому дому, что не одобрит сделку, пока не решатся торговые разногласия.

Ранее в Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России.

