Русский мэр колумбийского города заявил о попытках его сместить

Мэр колумбийской Тунхи Краснов: меня пытаются сместить с должности
true
true
true
close
Profe Mikhail Krasnov/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Занимающий пост мэра колумбийского города Тунха россиянин Михаил Краснов заявил, что его при помощи политических интриг пытаются сместить с должности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Краснова, предыдущий глава города почти полностью разорил муниципалитет. Экс-мэр, опасаясь уголовного преследования, раздал часть украденных денег коррумпированным чиновникам из контролирующих структур и при их поддержке пытается организовать смещение Краснова.

Кроме того, отметил россиянин, скоро в Колумбии начнется очередной предвыборный цикл и некоторые городские политики хотят использовать финансы мэрии для финансирования своих избирательных кампаний.

Краснов категорически отверг обвинения в том, что его работа в государственном университете нарушала колумбийские законы.

В октябре 2023 года Михаил Краснов выиграл выборы мэра города Тунха, набрав 32% голосов. Он пообещал привлечь в регион международные инвестиции, включая российские. Краснов является уроженцем Саратова, живет в Колумбии около десяти лет и имеет местное гражданство.

Ранее сообщалось, что русский мэр из Колумбии хочет вернуться в Россию.

