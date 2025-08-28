Русский мэр колумбийского города заявил о попытках его сместить

Занимающий пост мэра колумбийского города Тунха россиянин Михаил Краснов заявил, что его при помощи политических интриг пытаются сместить с должности. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Краснова, предыдущий глава города почти полностью разорил муниципалитет. Экс-мэр, опасаясь уголовного преследования, раздал часть украденных денег коррумпированным чиновникам из контролирующих структур и при их поддержке пытается организовать смещение Краснова.
Кроме того, отметил россиянин, скоро в Колумбии начнется очередной предвыборный цикл и некоторые городские политики хотят использовать финансы мэрии для финансирования своих избирательных кампаний.
Краснов категорически отверг обвинения в том, что его работа в государственном университете нарушала колумбийские законы.
В октябре 2023 года Михаил Краснов выиграл выборы мэра города Тунха, набрав 32% голосов. Он пообещал привлечь в регион международные инвестиции, включая российские. Краснов является уроженцем Саратова, живет в Колумбии около десяти лет и имеет местное гражданство.
Ранее сообщалось, что русский мэр из Колумбии хочет вернуться в Россию.