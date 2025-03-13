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«На щите или со щитом»: русский мэр из Колумбии хочет вернуться в Россию

Русский мэр города в Колумбии хочет вернуться в Саратов
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Profe Mikhail Krasnov/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россиянин Михаил Краснов, который полтора года служит мэром города Тунха в Колумбии, рассказал «Газете.Ru», что хотел бы вернуться и стать управленцем в России — он скучает по родному Саратову и не собирается «умереть на чужбине».

«В России можно поработать. Я хороший муниципальный управляющий, у меня реально получается. Если кто-то предложит, я поеду. Я вижу, что в России система государственного управления стабильнее, она правильная. Есть вертикаль власти, ты знаешь и уважаешь систему, тебе только надо решать муниципальные вопросы, а не отбиваться от журналистов. Здесь они привыкли, что мэр ворует и отдает им деньги, делится. [В России] тебе не нужно бороться со всякими органами контроля, а здесь тоже полно разных — и финансовая, и прокуратура, и налоговая, и уголовная, чего здесь только нет», – сказал он.

Краснов добавил, что приехал бы работать в родной Саратов. По его словам, он никогда не собирался «умереть на чужбине».

«Я бы хотел в Саратов. Я скучаю тоже: набережная, Волга, жара. Город чуть подразрушенный, но он начинает восстанавливаться. Я всегда говорил, что вернусь в Россию, что я не буду здесь умирать на чужбине. Не знаю только, на щите или со щитом, но я вернусь в любом случае», – пояснил он.

В сентябре 2023 года Михаил Краснов выиграл выборы мэра города Тунха, набрав 32% голосов. Он пообещал привлечь в регион международные инвестиции, включая российские. Краснов живет в Колумбии около десяти лет и имеет местное гражданство.

В августе 2024 года он рассказал журналистам, что унаследовал от предыдущего мэра долги в размере 93 млрд песо. Он говорил, что пока удалось погасить около четверти долга.

Ранее Краснов рассказал, что может лишиться должности мэра Тунхи.

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