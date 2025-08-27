На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Люксембурга Беттель не сдержал радости при встрече в Одессе с Сибигой

Глава МИД Люксембурга Беттель крепко обнял министра иностранных дел Украины 
Ints Kalnins/Reuters

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель во время встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Одессе не смог сдержать радостных эмоций и крепко обнял его. Видео об этом было опубликовано на странице Беттеля в социальной сети X.

На нем видно, что люксембургский министр почти что прыгнул на Сибигу с распростертыми объятиями. Украинский коллега в свою очередь обнял Беттеля.

В комментариях под видео глава МИД Люксембурга назвал Сибигу своим другом и заявил, что рад вновь видеть его.

19 августа сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за выбор костюма на встречу в Белом доме.

Зеленский выбрал для встречи с президентом США более официальную одежду, чем в прошлую их встречу в феврале, однако пренебрег дресс-кодом и отказался от классического костюма с галстуком.

Ранее премьер Британии с объятиями приветствовал приехавшего на саммит Зеленского.

Новости Украины
