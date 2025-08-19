Трамп похвалил Зеленского за выбор другого костюма

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за выбор костюма на встречу в Белом доме. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Увидев, что Зеленский прибыл в Белый дом в черном пиджаке и черной рубашке, один из американских журналистов сказал, что у президента Украины в этом костюме «великолепный вид». Трамп присоединился к комплименту, отметив, что ему тоже понравилась одежда Зеленского. Украинский лидер в ответ со смехом заметил, что этот костюм — лучшее, что имеется в его гардеробе.

До этого сообщалось, что для встречи с президентом США Зеленский выбрал более официальную одежду, чем в прошлую их встречу в феврале, однако пренебрег дресс-кодом и отказался от классического костюма с галстуком.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Трамп заявил о начале подготовки к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.