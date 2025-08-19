На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп похвалил Зеленского за выбор другого костюма

Трамп остался доволен тем, что Зеленский сменил костюм
true
true
true
close
The White House

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за выбор костюма на встречу в Белом доме. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Увидев, что Зеленский прибыл в Белый дом в черном пиджаке и черной рубашке, один из американских журналистов сказал, что у президента Украины в этом костюме «великолепный вид». Трамп присоединился к комплименту, отметив, что ему тоже понравилась одежда Зеленского. Украинский лидер в ответ со смехом заметил, что этот костюм — лучшее, что имеется в его гардеробе.

До этого сообщалось, что для встречи с президентом США Зеленский выбрал более официальную одежду, чем в прошлую их встречу в феврале, однако пренебрег дресс-кодом и отказался от классического костюма с галстуком.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Трамп заявил о начале подготовки к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Все новости на тему:
Встреча Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами