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Премьер Британии с объятиями приветствовал приехавшего на саммит Зеленского

Премьер Британии Стармер обнял прибывшего на саммит в Лондоне Зеленского

Премьер Великобритании Кир Стармер обнял президента Владимира Зеленского и пожал ему руку, когда украинский лидер прибыл на саммит в Лондоне. Видео опубликовал Sky News на своей странице в X.

На записи видно, как улыбающийся Зеленский торопится навстречу Стармеру, встречающему его у входа в особняк Ланкастер-хаус в центре британской столицы. Некоторое время они общаются, в то время как журналисты выкрикивают в адрес президента Украины вопросы о том, готов ли он помириться с американским коллегой ради мира и общался ли он уже с лидером США. Затем Зеленский машет собравшимся и проходит вглубь здания.

На международный саммит по безопасности, где будет обсуждаться Украина, уже прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, шведский, норвежский и чешский премьер-министры Ульф Кристерссон, Йонас Гар Стёре, Петр Фиала, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Турции Хакан Фидан. По словам источника в британском кабмине, участники саммита хотят вернуть план по прекращению огня на Украине «в нужное русло».

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Лавров попросил главу МИД Турции повлиять на Киев после атаки на «Турецкий поток».

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Переговоры о мире на Украине
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