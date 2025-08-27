На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах призвали депортировать украинских мужчин на родину

Вилдерс призвал отправлять проживающих в Нидерландах украинских мужчин на родину
true
true
true
close
Unsplash

Лидер крупнейшей в нидерландском парламенте правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал отправить украинских мужчина на родину. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Нидерланды превратились из страны в «большой центр для беженцев». Заявление о необходимости отправки украинцев домой он сделал в ходе дебатов в парламенте.

«Если этот кабинет министров хочет рассчитывать хотя бы на немного поддержки PVV, ему придется вернуться к работе над новыми и жесткими мерами предоставления убежища...», — отметил он.

По словам Валдерса, украинские мужчины должны помочь своей стране в сложной ситуации.

Недавно сообщалось, что власти Австрии реформируют систему социальной поддержки, по которой украинские беженцы лишатся безусловного права на получение пособия на несовершеннолетних детей. Об этом в комментарии агентству APA сообщила министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции альпийской республики Клаудиа Плакольм.

Ранее сообщалось, что в европейской стране планируют отменить защитный статус беженца для граждан Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами