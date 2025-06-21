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В европейской стране хотят отменить защитный статус беженца для украинцев

NZZ: в Швейцарии предложили отменить защитный статус беженца для украинцев
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Reuters

Правительство Швейцарии может отменить защитный статус беженца (S) для граждан Украины, прибывших в страну начиная с 2022 года. Такое предложение выдвинула народная партия страны (SVP), передает Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Инициаторы считают, что на Украине сейчас безопасно и граждане могут туда вернуться. Политики заявили, что на большей части Украины не проводятся боевые действия, поэтому они могут считаться стабилизированными.

Спустя три с половиной года после начала российской специальной военной операции солидарность с украинскими беженцами заметно снижается, отмечает NZZ.

В середине мая совет Европейского Союза принял решение продлить действие директивы о предоставлении временного убежища гражданам Украины на территории государств — членов ЕС до 4 марта 2027 года. Изначально он был установлен до 4 марта 2026 года.

Ранее украинским мигрантам в Европе предложили собирать киндер-сюрпризы.

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