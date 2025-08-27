В Европе назвали основную модель гарантий безопасности Украине

Европа в качестве основного механизма гарантий безопасности Украины рассматривает модель по типу 5 статьи устава НАТО о коллективной обороне. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, передает ТАСС.

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности являются одной из главных тем в поиске урегулирования на Украине.

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли посыл Трампа Зеленскому.