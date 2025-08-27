На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Африканская страна обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения

Посол Тапсоба: Буркина-Фасо и Россия обсуждают запуск прямого авиасообщения
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Буркина-Фасо и Россия обсуждают запуск прямого авиасообщения между странами. Об этом ТАСС сообщил посол республики в РФ Аристид Тапсоба.

Он отметил, что есть российская компания, желающая запустить авиарейсы между Уагадугу и Москвой, между столицами Мали и Нигера и Москвой.

«Сейчас это обсуждается. Это позволит развивать туризм в Буркина-Фасо, а также в России», — сказал Тапсоба.

Дипломат также рассказал о развитии отношений двух стран в сфере туризма и культуры. По его словам, в октябре делегация из Буркина-Фасо, состоящая из более чем 500 человек, приедет в Санкт-Петербург для работы в сфере туризма и экономики.

«С начала года мы приняли более 500 россиян, приехавших не только с туристической целью: у нас проходит Фестиваль кино и телевидения стран Африки в Уагадугу, были россияне, которые посетили его. Из России на фестиваль также приезжал симфонический оркестр, чтобы представить себя. А президентский оркестр Буркина-Фасо сейчас находится в Москве», — отметил он.

По словам Тапсоба, отношения «уже начались».

«Я верю, что они будут развиваться», — заключил посол.

До этого в МИД России заявили, что восстановлению сотрудничества между Россией и США могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.

Ранее россиянку сняли с рейса на позднем сроке беременности, так как у нее не было справки.

