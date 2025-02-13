Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В суд поступили три дела о покушении на главу Крыма

Три уголовных дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в суд
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Южный окружной военный суд принял к производству три уголовных дела о покушении на жизнь главы Крыма Сергея Аксенова. Обвинения предъявлены Владимиру Ананьеву, Владимиру Боднарю и Оксане Шевченко, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По данным следствия, организованная группа, в которую входили Боднарь и Шевченко, планировала теракт в Крыму в феврале 2022 года. Их задачей был сбор информации о маршрутах передвижения Аксенова для последующего покушения. Впоследствии к ним примкнул Ананьев. Боднарь доставил из Запорожской области самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, а также передатчик и приемник, предназначенные для подрыва автомобиля главы Крыма. Взрывчатка хранилась в арендованном Шевченко гараже в Симферополе, а наблюдение за Аксеновым велось с помощью камеры, установленной в арендованном помещении. Уголовное дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство.

В августе 2024 года сообщалось, что жителя Крыма Игоря Корчинского приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку покушения на главу республики Сергея Аксенова.

Ранее Аксенов сообщил, что 10 задержанных за подготовку покушения на него ожидают приговоров.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами