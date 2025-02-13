В суд поступили три дела о покушении на главу Крыма

Три уголовных дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в суд

Южный окружной военный суд принял к производству три уголовных дела о покушении на жизнь главы Крыма Сергея Аксенова. Обвинения предъявлены Владимиру Ананьеву, Владимиру Боднарю и Оксане Шевченко, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По данным следствия, организованная группа, в которую входили Боднарь и Шевченко, планировала теракт в Крыму в феврале 2022 года. Их задачей был сбор информации о маршрутах передвижения Аксенова для последующего покушения. Впоследствии к ним примкнул Ананьев. Боднарь доставил из Запорожской области самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, а также передатчик и приемник, предназначенные для подрыва автомобиля главы Крыма. Взрывчатка хранилась в арендованном Шевченко гараже в Симферополе, а наблюдение за Аксеновым велось с помощью камеры, установленной в арендованном помещении. Уголовное дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство.

В августе 2024 года сообщалось, что жителя Крыма Игоря Корчинского приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку покушения на главу республики Сергея Аксенова.

Ранее Аксенов сообщил, что 10 задержанных за подготовку покушения на него ожидают приговоров.