На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили «готовность» Венгрии к вступлению Украины в ЕС

Политолог Оленченко: США намекнули Орбану, что не нужно ссориться с Киевом
true
true
true
close
Global Look Press

США делают намеки Венгрии относительно принятия Украины в ЕС, заявил «Газете.Ru» политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Так он прокомментировал данные издания Politico о том, что Будапешт под давлением Вашингтона якобы дал «зеленый свет» Киеву.

«Полагаю, что новые сообщения о том, будто США всецело поддерживают вступление Украины в Евросоюз, это не информация как таковая, а пожелание в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. Само издание Politico, сообщившее об этом, известно тем, что обслуживает интересы Демократической партии. Поскольку мы последние несколько дней наблюдали очень жесткий обмен, скажем так, колкостями между Венгрией и Украиной, логично, что демократы пытаются настроить республиканца [президента США Дональда] Трампа на «усмирение» Будапешта и, в частности, премьера Виктора Орбана», — отметил эксперт.

По мнению Оленченко, сообщения американских СМИ связаны и с недавними атаками ВСУ на нефтепровод «Дружба».

«Поскольку Орбан сказал, что действия Украины будут иметь долгие последствия, думаю, скорее всего, сейчас мы видим поддержку Зеленского со стороны США. То есть Будапешту намекают: не надо ссориться с Украиной», — резюмировал политолог.

Европейская редакция издания Politico сообщила, что Трамп якобы убедил Венгрию снять препятствия для украинского членства в Евросоюзе.

Ранее появилась информация о начале обсуждений вступления Молдавии и Украины в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами