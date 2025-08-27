На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об опасениях Европы из-за непредсказуемости США

The Guardian: Европа опасается отправлять войска на Украину из-за США
true
true
true
close
Jean-Francois Badias/AP

Европейские страны опасаются отправлять на Украину свои войска из-за того, что США могут в любой момент прекратить с ними обмениваться разведданными. Об этом сообщил эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор в колонке в британской газете The Guardian.

«Европейские правительства <…> не могут быть уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные, данные наблюдения», — сообщил эксперт.

Тейлор также указал на то, что европейские лидеры сталкиваются с политическими и экономическими проблемами внутри своих стран из-за увеличения военной поддержки Киева и разработки плана по предоставлению гарантий безопасности Украине на послевоенный период.

Эксперт усомнился, что Европа сможет «обеспечить какое-либо прекращение огня», поскольку без США не обладает ни политическим, ни военным потенциалом для сдерживания России.

До этого глава Ассоциации вооруженных сил Германии полковник Андре Вюстнер подсчитал, что крупные страны из «коалиции желающих», включая ФРГ, Францию и Великобританию, должны отправить на Украину десятки тысяч военных для обеспечения гарантий безопасности. По его словам, в этом вопросе не удастся ограничиться штабными офицерами или небольшими подразделениями. Вюстнер считает, что нужно полноценное военное присутствие, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и обеспечить безопасность украинского государства.

Ранее сообщалось, что в Европе могут создать свой военный альянс без США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами