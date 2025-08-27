США ввели 50%-процентные пошлины против Индии

Власти Индии разрабатывают экономическую стратегию, которая поможет смягчить последствия введения США повышенных 50%-ных пошлин на индийские товары. Эти тарифы затронут экспорт товаров в Штаты на сумму $48,2 млрд, пишет издание The Economic Times, ссылаясь на индийского чиновника.

В материале говорится, что больше всего от американских санкций пострадает экспорт текстиля, креветок, кожи, драгоценных камней и ювелирных изделий, а также трудоемкие отрасли в целом, при этом фармацевтические товары, электроника и нефтепродукты как и прежде не облагаются пошлиной.

По словам собеседника издания, в настоящее время официальный Дели проводит встречи на высшем уровне для оценки экономической ситуации, однако представители власти исключили возможность каких-либо ответных мер. Чиновник отметил, что индийские власти рассматривают меры по поддержке экспорта, а также создание свободных экономических зон.

Уточняется, что 26 августа вступили в силу 25%-ные пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за последнее время четыре раза пытался связаться по телефону с главой индийского правительства Нарендрой Моди, однако премьер Индии не брал трубку.

Ранее сообщалось, что Индия может сократить закупки российской нефти из-за пошлин Трампа.