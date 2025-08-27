На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США ввели 50%-процентные пошлины против Индии

The Economic Times: в Индии разрабатывают стратегию по смягчению последствий американских пошлин
true
true
true
close
Amit Dave/Reuters

Власти Индии разрабатывают экономическую стратегию, которая поможет смягчить последствия введения США повышенных 50%-ных пошлин на индийские товары. Эти тарифы затронут экспорт товаров в Штаты на сумму $48,2 млрд, пишет издание The Economic Times, ссылаясь на индийского чиновника.

В материале говорится, что больше всего от американских санкций пострадает экспорт текстиля, креветок, кожи, драгоценных камней и ювелирных изделий, а также трудоемкие отрасли в целом, при этом фармацевтические товары, электроника и нефтепродукты как и прежде не облагаются пошлиной.

По словам собеседника издания, в настоящее время официальный Дели проводит встречи на высшем уровне для оценки экономической ситуации, однако представители власти исключили возможность каких-либо ответных мер. Чиновник отметил, что индийские власти рассматривают меры по поддержке экспорта, а также создание свободных экономических зон.

Уточняется, что 26 августа вступили в силу 25%-ные пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за последнее время четыре раза пытался связаться по телефону с главой индийского правительства Нарендрой Моди, однако премьер Индии не брал трубку.

Ранее сообщалось, что Индия может сократить закупки российской нефти из-за пошлин Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами