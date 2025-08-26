Индия может сократить закупки российской нефти из-за пошлин Трампа

Индия планирует сократить закупки российской нефти из-за пошлин со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что нефтеперерабатывающие заводы Индии планируют сократить закупки нефти РФ с 1,8 до 1,4 — 1,6 млн баррелей в день в октябре, что рассматривается как уступка США на фоне введения пошлин.

По словам источника агентства, объемы закупок могут измениться, если Индия заключит торговое соглашение с США.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому были введены дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии за покупку ею российской нефти. Позже американский лидер пригрозил удвоить их до 50%.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена, позволяет сдерживать инфляцию в стране. Поэтому импорт нефти из РФ Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.