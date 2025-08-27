На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас поделилась, как видит гарантии безопасности для Украины

Каллас: гарантии безопасности Украины должны включать западных миротворцев
Carlos Jasso/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила за «надежные» гарантии безопасности для Украины с присутствием западных миротворцев на территории республики. Ее слова приводит газета Welt.

По ее словам, западные миротворцы должны быть «хорошо оснащены и способны защитить себя». В связи с этим недостаточно просто следить за соблюдением режима прекращения огня, считает глава дипломатии ЕС.

«Украина должна иметь возможность полагаться на Запад в обеспечении мира. И Кремль должен знать, что нарушение режима прекращения огня может также привести к серьезной реакции со стороны союзников Украины», — сказала Каллас.

18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления представителей так называемой «коалиции желающих» о возможном размещении на Украине западного военного контингента направлены на подрыв мирных усилий России и США. В особенности она выделила британцев, которые «прочно удерживают» своих подопечных из Киева на антироссийском курсе и подталкивают партнеров по НАТО к эскалации конфликта.

В НАТО заверили, что будут укреплять Вооруженные силы Украины даже после завершения конфликта. В свою очередь Россия выступила против любых гарантий безопасности, которые будут представлять угрозу Москве. О каких гарантиях идет речь и почему этот вопрос так важен для РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сибига рассказал, какими должны быть гарантии безопасности Украине.

