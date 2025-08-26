На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили перспективы столкновения США и Венесуэлы

Политолог Черняев: у США недостаточно ресурсов для вторжения в Венесуэлу
true
true
true
close
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полноценный вооруженный конфликт между Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки сейчас маловероятен. Такое мнение высказал в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, специалист по взаимоотношениям США и стран Латинской Америки Алексей Черняев, комментируя отправку Каракасом 15 тысяч бойцов в приграничные районы на фоне развертывания американских военно-морских сил.

«Те людские ресурсы, которые США направили к берегам Венесуэлы (это более 4000 тысяч бойцов. — Прим. ред.) явно недостаточны для полномасштабного вторжения в Боливарианскую Республику, — отметил собеседник издания. — Тем не менее угроза есть, поэтому и шаги венесуэльского президента Николаса Мадуро по переброске своих военных и приведению их в состояние боевой готовности понятны и оправданы».

Эксперт напоминает, что Венесуэла в целом милитаризованная страна.

«Достаточно сказать, что и объем закупок Каракасом оружия у Москвы — очень серьезный. То есть вторжение в Венесуэлу со стороны США, по крайней мере с уже развернутыми силами, выглядело бы странно. Но и Мадуро понимает, что имеет дело с импульсивным и малопредсказуемым человеком в лице американского президента Дональда Трампа. А последний, полагаю, склонен реагировать по принципу того, кто и какую информацию последним принес ему в кабинет», — отметил Черняев.

Мадуро сообщил о том, что 15 тысяч человек — мужчин и женщин — отправлены в прибрежный штат Сулия и в примыкающий к нему, Тачира.

По мнению венесуэльского президента, за агрессивными действиями США стоит американский секретарь Марко Рубио. Он, по словам Мадуро, «своим безумием и экстремизмом может привести Трампа к худшему сценарию в Латинской Америке и Карибском бассейне». Что касается лидера Соединенных Штатов, то он объясняет развертывание сил ВМФ планами борьбы с местными наркокартелями.

Ранее Мадуро высказался о мобилизации в Венесуэле.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами