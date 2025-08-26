В России оценили перспективы столкновения США и Венесуэлы

Полноценный вооруженный конфликт между Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки сейчас маловероятен. Такое мнение высказал в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, специалист по взаимоотношениям США и стран Латинской Америки Алексей Черняев, комментируя отправку Каракасом 15 тысяч бойцов в приграничные районы на фоне развертывания американских военно-морских сил.

«Те людские ресурсы, которые США направили к берегам Венесуэлы (это более 4000 тысяч бойцов. — Прим. ред.) явно недостаточны для полномасштабного вторжения в Боливарианскую Республику, — отметил собеседник издания. — Тем не менее угроза есть, поэтому и шаги венесуэльского президента Николаса Мадуро по переброске своих военных и приведению их в состояние боевой готовности понятны и оправданы».

Эксперт напоминает, что Венесуэла в целом милитаризованная страна.

«Достаточно сказать, что и объем закупок Каракасом оружия у Москвы — очень серьезный. То есть вторжение в Венесуэлу со стороны США, по крайней мере с уже развернутыми силами, выглядело бы странно. Но и Мадуро понимает, что имеет дело с импульсивным и малопредсказуемым человеком в лице американского президента Дональда Трампа. А последний, полагаю, склонен реагировать по принципу того, кто и какую информацию последним принес ему в кабинет», — отметил Черняев.

Мадуро сообщил о том, что 15 тысяч человек — мужчин и женщин — отправлены в прибрежный штат Сулия и в примыкающий к нему, Тачира.

По мнению венесуэльского президента, за агрессивными действиями США стоит американский секретарь Марко Рубио. Он, по словам Мадуро, «своим безумием и экстремизмом может привести Трампа к худшему сценарию в Латинской Америке и Карибском бассейне». Что касается лидера Соединенных Штатов, то он объясняет развертывание сил ВМФ планами борьбы с местными наркокартелями.

