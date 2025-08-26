На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, почему США не прекратят поддерживать Украину

Политолог Макаркин: США ради репутации не прекратят поддерживать Украину
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

США не прекращают поддержку Украины, просто смещают фокус для американских избирателей, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Так он прокомментировал недавнее заявление президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не помогает Киеву безвозмездно, а зарабатывает на этом деньги.

«Трамп изъясняется в формате, который приемлем для его избирателей, — отметил собеседник издания. — А это люди сложные. Если посмотреть на данные опросов, что большая часть республиканского электората хотела бы продолжения поддержки Украины. Но эти люди желали бы ее не за свой, а за чей-то чужой счет. Кроме того, над Трампом нависает опыт ухода из Афганистана, который ударил по репутации его предшественника Джо Байдена и внутри страны, и за ее пределами».

Макаркин также подчеркивает: Трамп не хотел бы поддерживать Киев американскими деньгами не только из-за ожиданий избирателей, но и потому что сам — человек прагматичный и экономный.

«Поэтому он нашел вариант, как мы видим, через Европу, который и его, и его электорат устроит. Значит, поддержка будет продолжаться. Кроме того, ведь есть еще и другие формы помощи, не только оружие. Например, передача разведывательной информации. Она тоже продолжается. То есть представление о том, что Трамп придет и отрубит эти все каналы — оно не очень, так сказать, реалистично изначально. Просто сейчас он еще и нашел способ «продать» своим избирателям эту схему поддержки Украины», — резюмировал политолог.

Во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп с гордостью заявил, что США больше не тратят денег на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможным из-за повышения американскими союзниками по НАТО расходов на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

Ранее Трамп рассказал, кто должен определить дату встречи лидеров РФ и Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами