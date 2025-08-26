В России рассказали, почему США не прекратят поддерживать Украину

США не прекращают поддержку Украины, просто смещают фокус для американских избирателей, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Так он прокомментировал недавнее заявление президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не помогает Киеву безвозмездно, а зарабатывает на этом деньги.

«Трамп изъясняется в формате, который приемлем для его избирателей, — отметил собеседник издания. — А это люди сложные. Если посмотреть на данные опросов, что большая часть республиканского электората хотела бы продолжения поддержки Украины. Но эти люди желали бы ее не за свой, а за чей-то чужой счет. Кроме того, над Трампом нависает опыт ухода из Афганистана, который ударил по репутации его предшественника Джо Байдена и внутри страны, и за ее пределами».

Макаркин также подчеркивает: Трамп не хотел бы поддерживать Киев американскими деньгами не только из-за ожиданий избирателей, но и потому что сам — человек прагматичный и экономный.

«Поэтому он нашел вариант, как мы видим, через Европу, который и его, и его электорат устроит. Значит, поддержка будет продолжаться. Кроме того, ведь есть еще и другие формы помощи, не только оружие. Например, передача разведывательной информации. Она тоже продолжается. То есть представление о том, что Трамп придет и отрубит эти все каналы — оно не очень, так сказать, реалистично изначально. Просто сейчас он еще и нашел способ «продать» своим избирателям эту схему поддержки Украины», — резюмировал политолог.

Во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп с гордостью заявил, что США больше не тратят денег на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможным из-за повышения американскими союзниками по НАТО расходов на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

