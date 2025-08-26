В России назвали единственный способ давления, который остался у Мерца

Германия, чей канцлер грозится ввести дополнительные санкции против России, как и остальные страны Запада, уже исчерпала все рычаги давления на Россию, кроме непосредственного военного участия в конфликте на стороне Украины. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«У Запада не осталось других способов надавить на Россию, кроме отправки собственного контингента на Украину. Конечно, европейские политики могут говорить про дополнительные санкции против Москвы и наших партнеров, как это сделал глава ФРГ Фридрих Мерц. Однако мы уже видим, что антироссийские санкции не дают ожидаемого эффекта. Через партнеров надавить также не получилось, примером служат попытки США ввести вторичные санкции против Китая и Индии», —сказал политолог.

Очевидно, что на Западе хотят разработать некую единую позицию по российскому вопросу, но и это у них не выходит, отметил Блохин. По его мнению, вместо единой позиции западных партнеров была разработана скорее общая антитрамповская позиция.

Канцлер Германии пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина. Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне. <...> Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу», — сказал немецкий политик.

Ранее премьер Канады призвал Путина и Зеленского к прямым переговорам.