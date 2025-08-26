Bloomberg показал новейшее оружие Китая, являющееся угрозой для США

Китай готовится продемонстрировать свою военную мощь на параде 3 сентября, посвященном 80-летию Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные со спутниковых снимков.

В агентстве уточнили, что на спутниковых снимках можно увидеть «десятки единиц оружия». В их числе бронетехника, системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские орудия, включая ракетные установки, а также крылатые ракеты. Кроме того, на вооружении у Китая есть гиперзвуковые системы, которые по скорости и маневренности превосходят традиционные системы противоракетной обороны.

Также на спутниковых снимках видны несколько твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-41. В Bloomberg отметили, что такие ракеты могут нести сразу несколько боеголовок и имеют дальность около 15 тысяч километров, что делает их способными нанести удар по территории США.

По оценке агентства, Пекин делает акцент на высокоточный удар и беспилотные оборонительные средства, что демонстрирует его желание «выиграть высокотехнологичную войну высокой интенсивности».

