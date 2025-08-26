На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg показал новейшее оружие Китая, являющееся угрозой для США

Bloomberg: Китай на параде продемонстрирует оружие, способное поразить США
true
true
true
close
Pleiades Neo/Airbus DS

Китай готовится продемонстрировать свою военную мощь на параде 3 сентября, посвященном 80-летию Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные со спутниковых снимков.

В агентстве уточнили, что на спутниковых снимках можно увидеть «десятки единиц оружия». В их числе бронетехника, системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские орудия, включая ракетные установки, а также крылатые ракеты. Кроме того, на вооружении у Китая есть гиперзвуковые системы, которые по скорости и маневренности превосходят традиционные системы противоракетной обороны.

Также на спутниковых снимках видны несколько твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-41. В Bloomberg отметили, что такие ракеты могут нести сразу несколько боеголовок и имеют дальность около 15 тысяч километров, что делает их способными нанести удар по территории США.

По оценке агентства, Пекин делает акцент на высокоточный удар и беспилотные оборонительные средства, что демонстрирует его желание «выиграть высокотехнологичную войну высокой интенсивности».

Ранее в МИД сообщили о секретном оружии России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами