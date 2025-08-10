На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД сообщили о секретном оружии России

Рябков: в России есть еще одно новейшее оружие, помимо «Орешника»
Shatokhina Natalia/Global Look Press

В России есть другое новейшее оружие, помимо «Орешника». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Я не могу называть то, что мне не положено называть, но [оно] есть», — сказал представитель российского МИД.

Он предупредил противников России, что »Москва времени зря не теряла».

В конце июня президент России Владимир Путин заявил о запуске в стране серийного производства ракетных комплексов средней дальности «Орешник». Также глава государства отметил, что в ракетные войска стратегического назначения поступят современные комплексы «Ярс», а авиационную часть стратегических ядерных сил уже в этом году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160-М. Кроме того, по словам президента, в состав Военно-морского флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения.

«Орешник» — это новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности с разделяющейся боеголовкой. Она представлена как в ядерном, так и в неядерном оснащении, дальность полета составляет 5500 километров. Первый экспериментальный запуск «Орешника» в реальных боевых условиях состоялся 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

Ранее Путин заявил, что «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия.

