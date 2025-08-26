На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал об одном решении Путина, которое «действительно ценно»

Трамп высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску
Kevin Lamarque/Reuters

США высоко ценят согласие президента России Владимира Путина прилететь в Соединенные Штаты на саммит на Аляске 15 августа. Об этом заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

«Я действительно ценю то, что он это сделал», — сказал глава государства, отметив, что президент России якобы не хотел лететь в Соединенные Штаты.

До этого Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине должны сами определить дату встречи руководителей.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Спустя три дня американский президент встретился с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме. По его словам, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского.

