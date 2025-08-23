На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Додон уличил Санду и ее партию в поддержке противников мира на Украине

Додон: Санду и ее партия поддержали противников мира на Украине из Евросоюза
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности заняли позицию противников мирного урегулирования украинского конфликта и вовлекают Молдавию в войну. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий Партию социалистов.

«США, Россия, Китай, Индия и другие влиятельные государства стремятся к компромиссу, чтобы урегулировать кризис мирным путем. В то же время страны ЕС и их сателлиты — такие как государства Балтии, Украина и, к сожалению, нынешние власти Молдовы — делают все возможное, чтобы конфликт продолжался», — отметил политик.

Додон также подверг критике планируемый визит президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Польши в Кишинев на будущей неделе, назвав его попыткой поддержать партию Санду накануне парламентских выборов.

«В ближайшее время в Молдову прибудут лидеры ЕС, <...> уверяя, что Молдова вступит в ЕС через 10-15 лет. Но спустя десятилетие они даже не вспомнят о существовании такой страны, как Молдова», — уверен Додон.

Ранее Санду и ее партию обвинили во ввержении Модавии в нищету.

