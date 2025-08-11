На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии обвинили Санду и ее партию во ввержении страны в нищету

Экс-премьер Филат: Санду и ее партия ввергли Молдавию в нищету
Panoramic/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия «Действие и солидарность» ввергли республику в нищету. Об этом заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат в своем Telegram-канале.

«Совокупная инфляция за пять лет правления режима Санду составила 76,8%. То, что в 2020 году стоило 100 леев, сегодня обходится почти вдвое дороже», — написал экс-премьер.

Филат добавил, что за время работы Санду на посту президента стоимость природного газа в Молдавии выросла в шесть раз, а базовых продуктов питания — в два-три раза. По словам экс-премьера, нынешний рост зарплат и пенсий не может покрыть сложившийся «ценовой беспредел».

В конце июля глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Санду действует по методичкам Запада, пытаясь оправдать непопулярность власти якобы вмешательством российской стороны в выборы в Молдавии. По его словам, молдавский президент была избрана на пост главы государства «с большими вопросами» и страна осталась расколота до сих пор.

Ранее Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора Гуцул.

