Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным в любом формате
РИА Новости/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате. Об этом политик сказал президенту ЮАР Сирилу Рамафосе во время телефонного разговора, сообщается в Telegram-канале Зеленского.

В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским лидером... Важно, чтобы Глобальный Юг послал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру», — написал украинский президент.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Зеленский выразил готовность Украины к миру.

