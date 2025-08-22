В Белгородской области под обстрелом оказались четыре округа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили удары по четырем муниципалитетам в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекинском округе обстрелу подверглось село Муром, где пострадали постройки и кровли трех частных домов, а также автомобиль. Кроме того, в селе Новая Таволжанка беспилотник повредил фасад и кровлю частного дома и две хозяйственные постройки, а в двух надворных построек села Дмитриевка повреждены крыши.

«В селе Тимоново Валуйского округа дрон сдетонировал о землю — посечены стекло и тент грузового автомобиля», — говорится в сообщении.

В селе Кукуевка того же округа дрон нанес ущерб частному дому, повреждены окна и забор. Еще одно домовладение пострадало в хуторе Леоновка.

Третьим муниципалитетом, по словам Гладкова, стал Белгородский район. Там в населенном пункте Октябрьский пострадали два коммерческих объекта, а в селе Никольское беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал КамАЗ. Также в селе Салтыково пробита крыша и выбиты окна частного дома.

В свою очередь в Борисовском районе ВСУ атаковали частный дом в селе Новоалександровка. В хуторе Климовое уничтожены местный склад и машина. По данным губернатора Белгородской области, пострадавших в результате атак по региону нет.

Накануне Гладков писал о том, что два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на город Грайворон в Белгородской области. По его словам, один из украинских дронов нанес удар по крыше многоквартирного дома. БПЛА детонировал, из-за чего один мужчина получил ранения. У него диагностировали баротравму и минно-взрывную травму.

Ранее украинские войска атаковали храм в Белгородской области во время службы.