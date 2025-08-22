На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции задумались об участии в миротворческой миссии на Украине

Hürriyet: Турция может принять участие в миротворческой миссии на Украине
AP

Турция может принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом сообщает проправительственная газета Hürriyet.

По словам автора статьи, Анкара не против такого развития событий, турецкие военные могут выполнить миссию по обеспечению мира на Украине.

Однако пока рамки таких сил не установлены и конкретного предложения не поступало, продолжил обозреватель Абдюлькадир Сельви. Он отметил, что если неопределенности будут устранены и задачи будут четко сформулированы, то турецкие военнослужащие отправятся на Украину «ради защиты мира».

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину.

